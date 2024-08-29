Курс валют на 29 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 29 августа установил официальный курс доллара на уровне 41,25 грн. Он подешевел на 5 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро упал сразу на 23 копейки и стоит 45,87 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,67 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 46,2 грн. Продают по 45,95 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,65 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,20-46,20 грн

"ПУМБ" – 45,60-46,20 грн

"УкрСиббанк" – 45,15-46,15 грн

"Укрэксимбанк" – 45,55-46,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн

"Ощадбанк" – 10,05-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

"Укрэксимбанк" – 10,60-10,90 грн

Удержится ли стабильность в последнюю неделю последнего месяца нынешним летом, что лучше делать с валютой – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Читайте также: