- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 29 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 29 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 6 копеек и составляет 41,26 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,26 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,13 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,29 (+8 коп.)
Напомним, прошлую неделю аналитики назвали «подчас неоправданных надежд». Это касается и курса валют в Украине.
Встреча на Аляске американского президента Дональда Трампа с российским Владимиром Путиным не сильно, но ударила по курсу доллара, несмотря на выходные 16-17 августа.
О том, чего ожидать от курса текущей недели, что выгоднее — доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.