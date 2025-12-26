Курс валют на 29 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 29 декабря. / © Национальный банк Украины

Реклама

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 29 декабря. Доллар вырос на 13 коп. Евро прибавил в цене также 13 коп. Польский злотый – повысился на 5 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 42,06 (+13 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,55 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,74 (+5 коп.)

Как сообщалось, в Украине налоги для ФЛП возрастут с 1 января. Наиболее дискуссионной нормой нового законопроекта является введение НДС для упрощенцев. В Министерстве финансов предлагают произвести плательщиками налога на добавленную стоимость всех ФЛПов, чей годовой доход превышает 1 млн грн.

Реклама