Дата публикации
-
Категория
Деньги
Количество просмотров
- 461
Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 29 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
После выходных валюта значительно прибавит в стоимости.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 29 декабря. Доллар вырос на 13 коп. Евро прибавил в цене также 13 коп. Польский злотый – повысился на 5 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 42,06 (+13 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,55 (+13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,74 (+5 коп.)
Как сообщалось, в Украине налоги для ФЛП возрастут с 1 января. Наиболее дискуссионной нормой нового законопроекта является введение НДС для упрощенцев. В Министерстве финансов предлагают произвести плательщиками налога на добавленную стоимость всех ФЛПов, чей годовой доход превышает 1 млн грн.