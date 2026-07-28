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Курс валют на 29 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар в Украине вырос в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 29 июля.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 44,92 грн. А показатели евро и злотого упали: на 1 и 1 копейку соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,92 (+7 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,06 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 11,80 (-1 коп.).
Как мы писали, в конце июля и начале августа резкого скачка курса доллара в Украине не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, Нацбанк будет и дальше сдерживать колебания, а курс будет оставаться в пределах 44,60–45,00 грн за доллар на межбанке и 44,80–45,00 грн на наличном рынке. Основными рисками для валютного рынка остаются война и мировые цены на нефтепродукты, однако предпосылок для резкого роста курса пока нет.