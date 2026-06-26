Курс валют на 29 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на понедельник, 29 июня. / © Национальный банк Украины

Реклама

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 29 июня. Доллар потерял 7 коп. Евро взлетел на 2 1 коп. Злотый прибавил 5 коп.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США — 44,85 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,13 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,92 (+5 коп.).

Как сообщалось, в Украине изменятся правила пополнения карт через терминалы. По новому постановлению Нацбанка теперь, чтобы внести наличные, нужно будет подтвердить свой номер телефона через одноразовый пароль в SMS или во время звонка. Без этого завершить сделку не удастся.

Реклама

Новости партнеров