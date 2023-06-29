Курс валют на 29 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 29 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро снизился на 2 коп. Злотый – аж на 10 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,00 грн (-2коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,94 грн (-10 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,16 грн, покупают за 36,90 грн. За евро предлагают 40,90 грн, продают за 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,70 грн

"Райффайзен" – 36,65 – 37,55 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Ощадбанк" – 40,20 – 41,30 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,25 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,17 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укргазбанк" – 8,50 – 9,50 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что влияет на курс доллара и каким он будет в июле. По словам эксперта, основной фактор, который во время войны влияет на курс валют, – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. В настоящее время помощь поступает ритмично и в больших объемах, отметил экономист.

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