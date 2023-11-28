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Курс валют на 29 ноября: как изменили позиции доллар, евро и злотый

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Курс валют на 29 ноября: как изменили позиции доллар, евро и злотый

Курс доллара растет / Фото: ТСН.ua

Доллар и евро "подпрыгнули".

Национальный банк Украины установил на 29 ноября официальный курс доллара США, евро и польского злотого. Первые две валюты выросли в цене.

Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Курс валют на 29 ноября

  • Доллар за сутки прибавил в цене сразу 15 копеек и в среду будет стоить 36,36 грн.
  • Евро подорожало на 16 копеек и его стоимость составит 39,81 грн.
  • В то же время, злотый не изменит своих позиций будет стоить 9,15 грн.

Кстати, по оценкам экспертов, в декабре на безналичном рынке Украины будет господствовать режим "управляемой гибкости" — ситуация будет формироваться в соответствии со спросом и предложением. Декабрь может дать понимание, куда будет двигаться курс валют в 2024 году.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцы скупают валюту! Что произошло?

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Дата публикации
Просмотры
152
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