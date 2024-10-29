Курс валют на 29 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 29 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый – 1 коп.

Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,69 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,27 грн (-1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,05-41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-44,15 грн

"Ощадбанк" – 44,50-45,35 грн

"ПУМБ" – 44,50-45,00 грн

"УкрСиббанк" – 44,30-45,20 грн

"Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,15-10,30 грн

"Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн

"Укрэксимбанк" – 10,10-10,40 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Как сообщалось, в приложении "Действие" уточнили, в каких случаях жена может получить пенсию мужа.

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