Курс валют на 29 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара продолжает расти.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 29 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял 2 коп. Злотый – 1 коп.
Об этом сообщили на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,32 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,69 грн (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,27 грн (-1 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,95-41,55 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,75 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,05-41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-44,15 грн
- "Ощадбанк" – 44,50-45,35 грн
- "ПУМБ" – 44,50-45,00 грн
- "УкрСиббанк" – 44,30-45,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,15-10,30 грн
- "Ощадбанк" – 9,85-10,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,10-10,40 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
Как сообщалось, в приложении "Действие" уточнили, в каких случаях жена может получить пенсию мужа.
Читайте также:
- Тысяча от Зеленского: кто не получит денег
- Пенсии по инвалидности мало: в ВР хотят увеличить расходы на зарплаты прокуроров на 3 млрд грн
- Курс валют в Украине: наступила последняя неделя стабильности – чего ждать дальше