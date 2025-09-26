- Дата публикации
Курс валют на 29 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных иностранная валюта сильно потеряет цену.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 29 сентября. Доллар уменьшился на 2 коп. Евро упал в стоимости аж на 31 коп . Польский злотый – потерял 9 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,47 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,40 (-31 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 (-9 коп.)
Как сообщалось, в Украине задолженность по коммуналке превысила 700 тыс. грн. Это на 13% больше чем в июле 2024 года. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.