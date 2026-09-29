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Курс валют на 29 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Европейская валюта во вторник подешевела.
НБУ установил официальный курс валют на вторник, 29 сентября. Доллар не изменил своих позиций. Евро потерял в цене 13 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,8
Курс евро
1 евро — 51 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,6.
К слову, по оценкам экспертов, в октябре официальный курс доллара будет колебаться в пределах 44,85-45,2 грн из-за дефицита валюты, вызванного остановкой металлургии, проблемами с агроэкспортом и потребностью закупать уничтоженные россиянами запасы продовольствия и лекарств. В то же время евро стремительно не будет расти из-за внутренних проблем Евросоюза с топливом, миграцией и экспортом.