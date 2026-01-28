- Дата публикации
Курс валют на 29 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна дальше усиливается по отношению к американскому доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 29 января. Доллар потерял еще 19 коп. Евро остался без изменений. Злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,76 (-19 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,22 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,19 (+1 коп.)
Как сообщалось, в обменниках и банках евро бьет рекорды. В крупнейших банках 28 января средний курс покупки одного евро в банках составляет 50,97 грн, а продажа — 50,72 грн. В обменниках евро выросло на 18-28 коп. Средний курс продаж достиг 51,76 грн.