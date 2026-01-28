ТСН в социальных сетях

Курс валют на 29 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна дальше усиливается по отношению к американскому доллару.

Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на четверг, 29 января. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 29 января. Доллар потерял еще 19 коп. Евро остался без изменений. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 42,76 (-19 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,22 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,19 (+1 коп.)

Как сообщалось, в обменниках и банках евро бьет рекорды. В крупнейших банках 28 января средний курс покупки одного евро в банках составляет 50,97 грн, а продажа — 50,72 грн. В обменниках евро выросло на 18-28 коп. Средний курс продаж достиг 51,76 грн.

