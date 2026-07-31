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Курс валют на 3 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
После выходных украинская гривна усилится по отношению к доллару, который уменьшится на несколько копеек.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 3 августа. Доллар потерял еще 6 коп. Евро остался без изменений. Злотый потерял 1 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,63 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,27 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,88 (-1 коп.).
Напомним, банкир Тарас Лесовой считает, что в августе валютный рынок Украины будет оставаться стабильным. В базовом сценарии курс доллара может находиться в пределах 44,50–45,50 грн., а евро — на уровне 51,00–52,50 грн. По его словам, покупать валюту по любому курсу сейчас экономически нецелесообразно. Причина — разница между ценой покупки и продажи, а также стабильность гривны могут свести на нет потенциальную прибыль от таких сделок.