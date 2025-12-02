ТСН в социальных сетях

Курс валют на 3 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта потеряла цену. Гривна укрепила свои позиции.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 3 декабря. Доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 13 коп. Польский злотый свалился на 6 коп.

Об этом говорится на сайте Нацбанку.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,33 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,18 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,60 (-6 коп.)

Как сообщалось, в последнюю неделю осени доллар бил рекорды подорожания. Самая высокая цена продажи была 42,70 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая – 42,35 грн/доллар (+22 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,25 грн/доллар (+30 коп.).

