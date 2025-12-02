- Дата публикации
-
Деньги
- Деньги
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 3 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта потеряла цену. Гривна укрепила свои позиции.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 3 декабря. Доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 13 коп. Польский злотый свалился на 6 коп.
Об этом говорится на сайте Нацбанку.
Курс доллара
1 доллар США - 42,33 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,18 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,60 (-6 коп.)
Как сообщалось, в последнюю неделю осени доллар бил рекорды подорожания. Самая высокая цена продажи была 42,70 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая – 42,35 грн/доллар (+22 коп.). Максимальный курс покупки составил 42,25 грн/доллар (+30 коп.).