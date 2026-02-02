- Дата публикации
Курс валют на 3 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к американскому доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 3 февраля. Доллар добавил 17 коп. Евро снизился еще на 12 коп. Злотый подешевел на 5 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,96 (+17 коп.)
Курс евро
1 евро — 50,90 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,07 (-5 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что в течение этой недели валютный рынок по отношению к курсу доллара и евро переходит к этапу стабильности. Так, 2-8 февраля, считает эксперт, стоимость доллара и евро на наличном рынке почти не изменится.