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Курс валют на 3 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна усилила позиции по евро и польскому злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 июля. Доллар остался без изменений. Евро потерял 27 коп. Злотый уменьшился на 8 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке .
Курс доллара
1 доллар США - 41,81 (0 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,13 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,56 (-8 коп.)
Напомним, последняя неделя июня для курса валют в Украине оказалась бурной. Доллар подешевел ниже 42 гривен, а евро рванул вверх и уже стоит более 49 гривен за единицу . Что покупать, а что продавать читайте в материале ТСН.ua.