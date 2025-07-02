ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
12k
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 3 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна усилила позиции по евро и польскому злотому.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курсы валют. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 3 июля. Доллар остался без изменений. Евро потерял 27 коп. Злотый уменьшился на 8 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,81 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,13 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,56 (-8 коп.)

Напомним, последняя неделя июня для курса валют в Украине оказалась бурной. Доллар подешевел ниже 42 гривен, а евро рванул вверх и уже стоит более 49 гривен за единицу . Что покупать, а что продавать читайте в материале ТСН.ua.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie