Курс валют на 3 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на среду, 3 июня.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составила 44,33 гривны. Изменились также показатели евро (прибавил 7 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США - 44,32 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,66 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 12,20 (+1 коп.).

Как мы писали, в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат . Эксперты прогнозируют, что курс американской валюты может приблизиться к 45 гривен, в то же время инфляция продолжит оказывать давление на покупательную способность населения. Работающие пенсионеры получат перечисленные выплаты и доплаты сразу за несколько месяцев. Также не ожидается удешевление горючего, а магазины все чаще применяют так называемую шринкфляцию, когда вес или объем товара уменьшаются без изменения цены. В целом июнь принесет новые финансовые вызовы на фоне войны и экономической нестабильности.

Новости партнеров