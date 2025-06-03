Курс валют на 3 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 9 копеек и составляет 41,61 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,61 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,50 (+43 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,15 (+7 коп.)

К чему готовиться украинцам

Прогнозы по курсу доллара изменяются, в том числе потому, что Украина в этом году получит рекордную помощь.

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Аналитики подчеркивают , что в первом квартале 2025-го НБУ разрешил гривне укрепиться по отношению к доллару на 1,4% — до 41,5 грн/доллар после длительного периода контролируемой девальвации. Укрепление гривни, считают специалисты, явилось реакцией Нацбанка на высокую инфляцию, значительные объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара и сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться, считают в Dragon Capital.

"Однако учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долл. (с 41 млрд долл.) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/долл. (-4,4% г/р; предварительный прогноз - 45 грн/долл.)", - говорится в прогнозе.