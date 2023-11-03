Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 ноября. Стоимость доллара – 36,26 грн – это так же, как накануне. Евро подорожал аж на 44 коп. Злотый подорожал на 13 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,67 грн (+44 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 грн (+13 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,80 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,10 – 37,67 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,25 – 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,70 – 39,70 грн

"Укрсиббанк" – 39,90 – 40,50 грн

"Укрэксимбанк" – 39.15 – 40,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,64 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,25 грн.

Как сообщалось, украинцы значительно снизили денежные переводы из-за границы. Частные переводы в Украину за январь-август 2023 года упали на $700 млн. или на 8%.

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