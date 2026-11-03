Курс валют на 3 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 3 ноября. Доллар вырос аж на 18 коп, евро взлетел на 37 коп, польский злотый прибавил 5 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,53 (+18 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,05 (+37 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,55 (+5 коп.)

Напомним, в конце октября Национальный банк провел прогнозируемую контролируемую девальвацию гривны. В результате курс национальной валюты перешел в новый, более высокий диапазон — 45,5–46 грн за доллар. В настоящее время НБУ поддерживает курс на этих уровнях посредством валютных интервенций и продолжает контролировать ситуацию на межбанковском рынке.

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