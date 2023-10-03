Курс валют на 3 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 октября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился еще на 23 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,51 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,35 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,85 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,25 — 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,30 – 41,30 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 39,75 – 40,75 грн

"УкрСиббанк" — 39,35 — 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 – 8,62 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 8,95 грн

"Укрэксимбанк" – 8,40 – 8,85 грн

"ПУМБ" – 8,535 – 8,85 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 37,80 грн. Продают по 38,60 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют от 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны.

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