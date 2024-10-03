Курс валют на 3 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар продолжает расти в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 3 октября. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро остался без изменений. С лотой уменьшился на 2 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,27 (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,71 (+/-0 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,64 (-2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 41,00-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,25-46,25 грн
- "Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн
- "ПУМБ" – 45,80-46,40 грн
- "УкрСиббанк" – 45,40-46,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,40-46,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,62-10,78 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Как сообщалось, украинцев ждут ограничения на переводы с "карточки на карту". Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц.
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