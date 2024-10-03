Курс валют на 3 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 3 октября. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро остался без изменений. С лотой уменьшился на 2 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,27 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,71 (+/-0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,64 (-2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 41,00-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,25-46,25 грн

"Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,80-46,40 грн

"УкрСиббанк" – 45,40-46,30 грн

"Укрэксимбанк" – 45,40-46,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,62-10,78 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Как сообщалось, украинцев ждут ограничения на переводы с "карточки на карту". Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц.

Читайте также:

Новые трюки от мошенников! Зачем в интернете распространяют фейковые новости для пенсионеров?