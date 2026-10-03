Курс валют на 3 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс валюты в Украине / © Associated Press

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 октября.

Курс доллара

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1 доллар США - 44,83 грн

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Курс евро

1 евро - 50,69 грн

Курс злотого

1 злотый - 11,59 грн

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По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,59 гривны (+2 копейки), а продают - по 45,13 гривны (+15 копеек).

Евро покупают по 50,68 гривны (-2 копейки), а продают по 51,42 гривны (-1 копейка).

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют в октябре девальвацию гривны и к доллару. В частности, Андрей Забловский говорит, что курсовой коридор на межбанковском рынке к концу октября будет в пределах 45–45,3 грн/доллар (+30 коп.), наличный рынок — до 45,5 грн/доллар в продаже.

Олег Пендзин рассмотрел два варианта: реалистичный и пессимистический. По первому курс доллара в октябре останется в пределах 45-45,5 грн/доллар. По второму (низкая вероятность) вырастет до 50 грн/доллар.

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