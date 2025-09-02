Курс валют на 3 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс доллара / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 3 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,36 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,36 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,17 (-29 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,29 (-10 коп.)

Напомним, эксперт прокомментировал ситуацию с курсом доллара. Да, паника вокруг этого безосновательна. В то же время украинцам советуют искать более надежные и более выгодные инструменты для сохранения средств.

Предварительно до конца года курс гривни не должен значительно отклоняться от отметки 41-42 грн за доллар, ведь дефицит бюджета Украины-2025 полностью покрывается финансовой помощью от западных партнеров.

В контексте того, стоит ли покупать доллары, экономист Александр Савченко советует обратить внимание на альтернативные способы сбережения средств. В частности, это банковские депозиты, которые значительно безопаснее.