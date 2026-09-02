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Курс валют на 3 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта стремительно прибавила в цене и ослабила украинскую гривну.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 3 сентября Доллар взлетел на 15 коп. Евро вырос на 9 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,60 (+15 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,64 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (+4 коп.)
Напомним, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в Украине может достичь отметки 50 грн в конце 2027 года. По его словам, если гривна завершит 2026 год на уровне около 45,5–46 грн за долл., то удорожание американской валюты до 50 грн составит менее 10%.
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