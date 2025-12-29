ТСН в социальных сетях

215
1 мин

Курс валют на 30 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к евро и доллару.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на вторник, 30 декабря. / © Getty Images

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 30 декабря. Доллар вырос еще на 15 коп, евро прибавил в цене 10 коп, польский злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,21 (+15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,65 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,74 (0 коп.)

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2026 года повысят пенсии. Некоторые пенсионеры могут получить больше на 1,5 тыс. грн. Наибольшее повышение почувствуют люди с инвалидностью в результате войны.

215
