Курс валют на 30 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 30 декабря. Доллар вырос еще на 15 коп, евро прибавил в цене 10 коп, польский злотый остался без изменений.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США - 42,21 (+15 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,65 (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,74 (0 коп.)

