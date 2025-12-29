- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 30 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к евро и доллару.
НБУ установил официальный курс валют на вторник, 30 декабря. Доллар вырос еще на 15 коп, евро прибавил в цене 10 коп, польский злотый остался без изменений.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 42,21 (+15 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,65 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,74 (0 коп.)
