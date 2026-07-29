Курс валют на 30 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в четверг, 30 июля.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 44,87 грн. Евро вырос на 2 копейки. Злотый не изменился.

Реклама

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Реклама

Курс доллара

1 доллар США - 44,87 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,08 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,80 (± 0коп.).

Как мы писали, в конце июля и начале августа резкого скачка курса доллара в Украине не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, Нацбанк будет и дальше сдерживать колебания, а курс будет оставаться в пределах 44,60–45,00 грн за доллар на межбанке и 44,80–45,00 грн на наличном рынке. Основными рисками для валютного рынка остаются война и мировые цены на нефтепродукты, однако предпосылок для резкого роста курса пока нет.

Новости партнеров