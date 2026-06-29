Курс валют на 30 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 30 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 1 копеек и составляет 44,85 грн. Изменились и показатели евро и злотого: повысились на 3 и 1 копейку соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

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Курс доллара

1 доллар США - 44,85 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,16 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,93 (+1 коп.).

Как мы писали , доллар и евро в последнее время подорожали , что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.

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