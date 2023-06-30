Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 30 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
53
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют на 30 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Доллар остается на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 30 июня. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро снизился на 1 коп. Злотый – вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,00 грн (-1коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,96 грн (-10 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,16 грн, покупают за 36,90 грн. За евро предлагают 40,90 грн, продают за 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
  • "Ощадбанк" – 36,90 – 37,75 грн
  • "Райффайзен" – 36,70 – 37,70 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,15 – 41,15 грн
  • "Сбербанк" — 40,30 — 41,35 грн
  • "Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн
  • ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 9,00 – 9,17 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн
  • "Укргазбанк" – 8,50 – 9,50 грн
  • ПУМБ – 8,85 – 9,35 грн

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что основной фактор, который во время войны в Украине влияет на курс валют – это поступление международной финансовой помощи, она его стабилизирует. Сейчас помощь поступает ритмично и в больших объемах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Дата публикации
Просмотры
53
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация