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Курс валют на 30 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабится по отношению к иностранной валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 30 июня. Доллар прибавил 6 коп, Евро злосло еще на 1 5 коп, злотый - на 5 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США - 41,64 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,78 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,50 (+5 коп.)
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