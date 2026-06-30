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Курс валют на 30 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 30 июня.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США выросла на 1 копеек и составляет 44,85 грн. Изменились и показатели евро и злотого: повысились на 3 и 1 копейку соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,85 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,93 (+1 коп.).
Как мы писали , доллар и евро в последнее время подорожали , что вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.