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Курс валют на 30 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна улучшит позиции по отношению к евро и доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 30 ноября. Доллар уменьшился на 9 коп., евро потерял 14 коп., а польский злотый остался без изменений.
Об этом стало известно из данных регулятора.
Курс доллара
1 доллар США — 45,01 грн (-9 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,35 грн (-14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,04 грн (0 коп.)
Напомним, переводы от родственников на карту само по себе не означает, что человек должен уплатить налог. Налоговые последствия зависят не от того, что средства поступили на счет, а от их реального основания — это подарок, ссуда, возврат долга, алименты, компенсация общих расходов или оплата за услуги.