Курс валют на 30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 ноября. Стоимость доллара – 36,37 грн – это на 1 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 16 коп. Злотый прибавил еще 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,37 грн (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,95 грн (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,22 грн (+7 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,85 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 37,10 – 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн

"Укрсиббанк" – 37,00 – 37,50 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,60 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 – 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн

"Укрсиббанк" – 40,20 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,65 – 41,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,99 – 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,30-9,30 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках покупается 40,45 грн. Продают по 41,55 грн.

Как сообщалось, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.

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