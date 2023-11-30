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Курс валют на 30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: pixabay.com

Евро сильно прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 ноября. Стоимость доллара – 36,37 грн – это на 1 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 16 коп. Злотый прибавил еще 7 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,37 грн (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,95 грн (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,22 грн (+7 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,85 – 37,35 грн
  • "Ощадбанк" – 37,10 – 37,70 грн
  • "ПУМБ" – 37,30 – 37,90 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,00 – 37,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,60 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
  • "Ощадбанк" – 40,30 – 41,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,20 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,65 – 41,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,99 – 9,50 грн
  • "Ощадбанк" – 8,30-9,30 грн
  • "ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках покупается 40,45 грн. Продают по 41,55 грн.

Как сообщалось, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.

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Дата публикации
Просмотры
805
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