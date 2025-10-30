- Дата публикации
-
Деньги
- Деньги
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 30 октября: гривна укрепилась к доллару и евро
Национальный банк Украины на 7 копеек снизил курс доллара по отношению к гривне.
Официальный курс на 30 октября установили на уровне 42,01 грн за 1 доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс евро составляет 48,86 грн — на 11 копеек меньше, чем вчера.
Польский злотый подешевел на 4 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,51.
В обменниках доллар продают в среднем по 41,8 грн. Покупают за 42,5 грн.
За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,35 грн.
