Курс валют на 30 октября: гривна укрепилась к доллару и евро

Валюта подешевела / © Getty Images

Реклама

Официальный курс на 30 октября установили на уровне 42,01 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс евро составляет 48,86 грн — на 11 копеек меньше, чем вчера.

Реклама

Польский злотый подешевел на 4 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,51.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,8 грн. Покупают за 42,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,35 грн.

Ранее сообщалось, что курс доллара продолжает уверенно дорожать. Евро также дорожает. Чего ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время и что лучше покупать или продавать сейчас читайте в новости.