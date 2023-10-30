Курс валют на 30 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных валюта подешевела.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 30 октября. Стоимость доллара – 36,42 грн – это на 8 коп. меньше, чем в выходные. Евро упал на 7 коп. Злотый уменьшился на 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,42 грн (-8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,39 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,57 грн (-3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн
- "Сбербанк" — 37,50 — 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
- "Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
- "ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 38,40 грн. Покупают за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продается за 40,80 грн.
Как сообщалось, курс валют в Украине остается относительно стабильным. Эксперты говорят, что доллар подешевел и "уснул". Главной новостью на прошлой неделе стало очередное уменьшение НБУ учетной ставки, то есть процента, под который Нацбанк занимает деньги коммерческим банкам. Ставка была снижена с 20% сразу на 4%, до 16% годовых.
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