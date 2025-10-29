Курс валют на 30 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 октября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 7 копеек и составила 42,01 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,01 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 48,86 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 11,51 (-4 коп.)

Ранее говорилось, что Национальный банк Украины поднял курс доллара до 41,6 грн., что стало самым высоким показателем с начала августа. По оценкам экспертов инвесткомпании ICU, к концу года стоимость доллара может превысить 42 грн. Регулятор продолжает постепенно ослаблять гривну, позволяя более широкие колебания обменного курса. В то же время гривна несколько укрепилась к евро – до 48,1 грн./евро.

В то же время, объем валютных интервенций НБУ вырос вдвое – до 734 млн. дол. В начале недели спрос и предложение на валюту были сбалансированы, однако уже ближе к выходным бизнес снова начал активно покупать доллары. Такая динамика свидетельствует о росте напряжения на валютном рынке.

По оценке аналитиков НБУ, вероятно, столкнулся с повышенным спросом со стороны госструктур, поэтому вынужден был активнее продавать валюту из резервов. В то же время регулятор использовал ситуацию, чтобы еще больше ослабить гривну. Специалисты ICU ожидают, что в дальнейшем НБУ может периодически укреплять курс, а затем снова постепенно его снижать, что в конечном итоге приведет к курсу более 42 грн/долл. до конца года.