Курс валют на 30 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллары и евро / © УНИАН

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НБУ установил официальный курс валют на среду, 30 сентября. Стоимость доллара осталась без изменений, в то время как евро подешевело на 10 копеек.

Об этом говорится на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,8

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Курс евро

1 евро — 50,9 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,6.

Напомним, по прогнозам экономистов, в октябре 2026 года в Украине из-за проблем с внешним финансированием и дефицита торговли курс доллара на межбанке поднимется до 45,10-45,95 грн, наличный доллар будет достигать 45,5-46 грн, а евро — 51-51,5 грн. Ожидается также снижение средних зарплат ниже 31 000-32 000 грн из-за остановки металлургии, горной отрасли и сокращения в ритейле. В то же время цены на горючее из-за мировой волатильности и нефтяных шоков продолжат расти.

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