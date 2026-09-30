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Курс валют на 30 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Европейская валюта продолжает терять в цене.
НБУ установил официальный курс валют на среду, 30 сентября. Стоимость доллара осталась без изменений, в то время как евро подешевело на 10 копеек.
Об этом говорится на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,8
Курс евро
1 евро — 50,9 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,6.
Напомним, по прогнозам экономистов, в октябре 2026 года в Украине из-за проблем с внешним финансированием и дефицита торговли курс доллара на межбанке поднимется до 45,10-45,95 грн, наличный доллар будет достигать 45,5-46 грн, а евро — 51-51,5 грн. Ожидается также снижение средних зарплат ниже 31 000-32 000 грн из-за остановки металлургии, горной отрасли и сокращения в ритейле. В то же время цены на горючее из-за мировой волатильности и нефтяных шоков продолжат расти.