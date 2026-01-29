- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 249
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 30 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна снова ослабла по отношению к доллару и евро.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 30 января. Доллар добавил 8 коп. Евро увеличился на 2 коп. В то же время, злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,84 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,18 (-1 коп.)
Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку — от 15,5% до 15%. Впрочем, в обновленном макропрогнозе регулятор ухудшил ожидания роста экономики на инфляции на конец 2026-го. Если предварительный прогноз Нацбанка на конец года составил 6,6%, то теперь регулятор ухудшил его до 7,5%.