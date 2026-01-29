Курс валют на 30 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 30 января 2026 года. / © Reuters

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 30 января. Доллар добавил 8 коп. Евро увеличился на 2 коп. В то же время, злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 42,84 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,18 (-1 коп.)

Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку — от 15,5% до 15%. Впрочем, в обновленном макропрогнозе регулятор ухудшил ожидания роста экономики на инфляции на конец 2026-го. Если предварительный прогноз Нацбанка на конец года составил 6,6%, то теперь регулятор ухудшил его до 7,5%.

Реклама