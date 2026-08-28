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Курс валют на 31 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных американский доллар и евровалюта немного поднимутся в цене.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 31 августа. Доллар вырос на 1 коп. Евро прибавил в цене 3 коп. Злотый потерял 2 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,55 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,88 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,96 (-2 коп.).
Как сообщалось, мошенники научились воровать деньги с просроченных банковских карт. Преступники могут обойти защиту терминалов даже со старым пластиком. Исследователи объяснили, что причина состоит в том, что срок действия самой карты и банковского счета, к которому она привязана, отличаются.
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