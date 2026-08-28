Курс валют на 31 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 31 августа / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 31 августа. Доллар вырос на 1 коп. Евро прибавил в цене 3 коп. Злотый потерял 2 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,55 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,88 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,96 (-2 коп.).

Как сообщалось, мошенники научились воровать деньги с просроченных банковских карт. Преступники могут обойти защиту терминалов даже со старым пластиком. Исследователи объяснили, что причина состоит в том, что срок действия самой карты и банковского счета, к которому она привязана, отличаются.

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