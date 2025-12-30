ТСН в социальных сетях

Курс валют на 31 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В последний день года курс валют сильно увеличится в цене. Гривна очень расслабится.

Курс валют

Нацбанк установил курс валют на среду, 31 декабря. / © Национальный банк Украины

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 31 декабря. Доллар вырос еще на 17 коп, евро взлетел 20 коп, польский злотый прибавил в цене 5 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 42,38 (+17 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 49,85 (+20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,79 (+5 коп.)

Напомним, НБУ выпустил новую монету номиналом 20 грн, посвященную Архистратигу Михаилу. Дизайн сочетает классический религиозный образ с современными символами обороны, в частности, паттерном «пиксель» и силуэтами бойцов ВСУ.

