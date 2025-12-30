- Дата публикации
Курс валют на 31 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
В последний день года курс валют сильно увеличится в цене. Гривна очень расслабится.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 31 декабря. Доллар вырос еще на 17 коп, евро взлетел 20 коп, польский злотый прибавил в цене 5 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 42,38 (+17 коп.)
Курс евро
1 евро — 49,85 (+20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,79 (+5 коп.)
