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Курс валют на 31 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар в Украине упал в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в пятницу, 31 июля.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 18 копеек и составляет 44,69 грн. Евро и злотый выросли на 19 и 8 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,69 (-18 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,27 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,89 (+8 коп.).
Как мы писали, в конце июля и начале августа резкого скачка курса доллара в Украине не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, Нацбанк будет и дальше сдерживать колебания, а курс будет оставаться в пределах 44,60–45,00 грн за доллар на межбанке и 44,80–45,00 грн на наличном рынке. Основными рисками для валютного рынка остаются война и мировые цены на нефтепродукты, однако предпосылок для резкого роста курса пока нет.