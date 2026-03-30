Курс валют на 31 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 31 марта. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 43,79 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 17 копеек) и злотого (упал на 4 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,79 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,31 (-17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,73 (-4 коп.)

Как мы писали, на 30 марта официальный курс составляет около 43,84 грн за доллар и 50,49 грн за евро. Во второй половине марта гривня укрепилась, а Нацбанк сдержал рост курса, не допустив удорожание доллара до 45 грн. На Пасху ожидается относительная стабильность курса без резких скачков, хотя на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту