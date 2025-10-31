ТСН в социальных сетях

Курс валют на 31 октября: доллар и евро стремительно подешевели

Национальный банк Украины на 4 копейки снизил курс доллара по отношению к гривне.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ установил курс валют на 31 октября

НБУ установил курс валют на 31 октября / © Associated Press

Официальный курс на 31 октября был установлен на уровне 41,97 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В то же время курс евро составляет 48,51 грн. Это на 35 копеек меньше, чем вчера. Польский злотый упал на 9 копеек. Официальный курс был установлен на уровне 11,42.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 41,85 грн. Покупают за 42,5 грн.

  • За евро в обменниках предлагается 48,75 грн. Продают по 49,35 грн.

Ранее сообщалось, что курс доллара продолжает уверенно дорожать. Евро также дорожает. Чего ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время и что лучше покупать или продавать сейчас читайте в новости.

