Курс валют на 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 31 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн. Он подешевел на 6 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро стоит 38,56 грн. Официальный курс польского злотого составляет 8,65 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,6 грн. Покупают за 37,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 40,6 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,40 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу. Больше об этом читайте в новости.

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