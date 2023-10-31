Курс валют на 31 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар подешевел.
Национальный банк Украины на 31 октября установил официальный курс доллара на уровне 36,36 грн. Он подешевел на 6 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро стоит 38,56 грн. Официальный курс польского злотого составляет 8,65 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,6 грн. Покупают за 37,8 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 40,6 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн
"Ощадбанк" – 37,40 – 38,00 грн
"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
"Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн
"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн
"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, аналитики компании Dragon Capital улучшили прогноз по валютному курсу. Больше об этом читайте в новости.
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