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Курс валют на 4 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар в Украине вырос в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют во вторник, 4 августа.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 15 копеек и составляет 44,78 грн. Показатели евро и злотого также выросли на 37 и 12 копеек соответственно.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,78 (+15 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,64 (+37 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,00 (+12 коп.).
Как мы писали, в конце июля и начале августа резкого скачка курса доллара в Украине не ожидается. По прогнозу банкира Тараса Лесового, Нацбанк будет и дальше сдерживать колебания, а курс будет оставаться в пределах 44,60–45,00 грн за доллар на межбанке и 44,80–45,00 грн на наличном рынке. Основными рисками для валютного рынка остаются война и мировые цены на нефтепродукты, однако предпосылок для резкого роста курса пока нет.