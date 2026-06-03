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Курс валют на 4 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 4 июня.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,34 гривны. Изменились также показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,34 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,52 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,15 (-5 коп.).
Как мы писали, в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат. Эксперты прогнозируют, что курс американской валюты может приблизиться к 45 гривен, в то же время инфляция продолжит оказывать давление на покупательную способность населения. Работающие пенсионеры получат перечисленные выплаты и доплаты сразу за несколько месяцев. Также не ожидается удешевление горючего, а магазины все чаще применяют так называемую шринкфляцию, когда вес или объем товара уменьшаются без изменения цены. В целом июнь принесет новые финансовые вызовы на фоне войны и экономической нестабильности.