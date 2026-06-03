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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 4 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 4 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 1 копейку и составляет 44,34 гривны. Изменились также показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (вырос на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,34 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,52 (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,15 (-5 коп.).

Как мы писали, в июне украинцев ожидает дальнейший рост цен, постепенное удорожание доллара и отсутствие существенного повышения зарплат. Эксперты прогнозируют, что курс американской валюты может приблизиться к 45 гривен, в то же время инфляция продолжит оказывать давление на покупательную способность населения. Работающие пенсионеры получат перечисленные выплаты и доплаты сразу за несколько месяцев. Также не ожидается удешевление горючего, а магазины все чаще применяют так называемую шринкфляцию, когда вес или объем товара уменьшаются без изменения цены. В целом июнь принесет новые финансовые вызовы на фоне войны и экономической нестабильности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
53
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