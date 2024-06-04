Курс валют на 4 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 4 июня. Доллар потерял в цене 5 коп. Евро – 9 коп. Польский злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,48 грн (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,89 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,31 грн (-6 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,45-41,05 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"УкрСиббанк" – 40,40-41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45-41,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,70-44,70 грн

"ПУМБ" – 43,90-44,50 грн

"УкрСиббанк" – 43,75-44,75 грн

"Укрэксимбанк" – 44,00-44,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,22-10,38 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Напомним, в Украине удешевление гривни набирает обороты — преодолен рубеж в 41 грн. Нацбанк не спешит остановить этот процесс валютными продажами безналичности на межбанковском рынке.

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