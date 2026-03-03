ТСН в социальных сетях

Курс валют на 4 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на среду, 4 марта.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на среду, 4 марта. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 4 марта. Доллар взлетел на 22 коп. Евро снизился на 15 коп. Злотый потерял 15 копеек.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,45 (+22 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,45 (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,78 (-15 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение недели 2-8 марта. По его словам, валютный рынок страны войдет в фазу контролируемого равновесия без резких курсовых скачков.

