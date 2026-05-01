Курс валют на 4 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 4 мая.

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 4 мая. Доллар уменьшился еще на 5 коп. Евро взлетел в цене на 14 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 43,91 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,59 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,12 (+5 коп.)

Напомним, экономисты подчеркивают, что финансовая поддержка Запада дала четкий сигнал валютному рынку Украины . У Нацбанка теперь достаточно ресурсов, чтобы сдерживать девальвацию, хотя «отката» до старых показателей ожидать не стоит.

