- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 4 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна снова ослабится по отношению к евро и злотому, но усилилась по отношению к американской валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 4 мая. Доллар уменьшился еще на 5 коп. Евро взлетел в цене на 14 коп. Злотый повысился на 5 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,91 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,59 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,12 (+5 коп.)
Напомним, экономисты подчеркивают, что финансовая поддержка Запада дала четкий сигнал валютному рынку Украины . У Нацбанка теперь достаточно ресурсов, чтобы сдерживать девальвацию, хотя «отката» до старых показателей ожидать не стоит.
Комментарии
Сортировать: