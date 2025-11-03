ТСН в социальных сетях

Курс валют на 4 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 15 копеек и составила 42,04 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,04 (+15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,42 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,38 (+1 коп.)

Ранее речь шла о том , чего ожидать после того, как курс гривны дошел до 42 гривен за доллар.

Финансовый эксперт Сергей Фурса отмечает: окончательное решение о курсовой политике остается за Национальным банком, какое бы давление не оказывало МВФ. Известно, что последний выступает за девальвацию гривны.

«Решение будет принимать Нацбанк. Давить на который МВФ во время войны не будет. Тем более, независимость регулятора это очень важная история и для самого МВФ. А Нацбанк в последней коммуникации четко сказал, что будет продолжать предыдущую политику по курсу», — подытожил Фурса.

