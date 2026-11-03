Курс валют на 4 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 4 ноября. Доллар взлетел еще на 13 коп. В то же время, евро и польский злотый остались без изменений.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США - 45,66 (+13 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,05 (0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,55 (0 коп.)

Как сообщалось, НБУ выпустил монеты номиналом в 10 гривен. Набор называется «Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым» и состоит из 25 монет.

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