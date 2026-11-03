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Курс валют на 4 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар стремительно растет в цене — гривна очень ослабла.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 4 ноября. Доллар взлетел еще на 13 коп. В то же время, евро и польский злотый остались без изменений.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 45,66 (+13 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,05 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,55 (0 коп.)
Как сообщалось, НБУ выпустил монеты номиналом в 10 гривен. Набор называется «Мы сильные. Мы вместе. Автономная Республика Крым» и состоит из 25 монет.
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